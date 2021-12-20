В Рыбинске открыли вторую точку KFC за 57 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в ТРЦ «Сенная площадь» открыли вторую точку сети ресторанов быстрого питания KFC. На нее потратили 57 миллионов рублей. В связи с открытием появились 22 новых рабочих места, скорей всего, их увеличат до 40.

- Строительство началось в мае. От фундамента до открытия – семь месяцев. Общие инвестиции в проект составили 57 миллионов рублей, из них 37 миллионов – компании, 20 миллионов – это общестроительные работы - средства застройщика, которые включают не только само здание, но прилегающую территорию - пешеходную зону, освещение, - рассказал генеральный директор ТРЦ «Сенная площадь» Андрей Безъязычный.

Сейчас в новом KFC одновременно могут сесть 66 человек, к лету зал расширят до 80 посадочных мест, а также откроют летнюю площадку.