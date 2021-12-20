Ярославский боксер победил на Всероссийских соревнованиях по боксу

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №20 Вячеслав Рогозин завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по боксу Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский боксер, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №20 Вячеслав Рогозин завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти Альберта Мухарлямова. Состязания проходили в Московской области, Вячеслав выступал в категории юношей 14-15 лет весом до 48 килограммов.

За медали боролись 174 спортсмена из 44 регионов России. Лучшие вошли в состав национальной сборной команды юношей 15-16 лет на следующий год.

– В этом году Вячеслав уже не раз доказывал, что является сильнейшим атлетом в своем весе. Он стал победителем международных соревнований в Казани, завоевал бронзу на первенстве Европы в Грузии, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.

Тренируют юного боксера Андрей Баченин и Валентин Дубенский.