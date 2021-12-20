В Ярославской области для школьников открыт центр военно-патриотического воспитания Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в поселке Семибратово на базе Ростовского колледжа отраслевых технологий учебно-методический центр «Авангард». Его деятельность направлена на военно-патриотическое воспитание школьников, а главное, на допризывную подготовку молодых людей. Этот центр работает как круглогодичный детский лагерь.

- Первые воспитанники уже проходят в «Авангарде» курс молодого бойца. В течение пяти дней старшеклассникам предстоит теоретическая и практическая начальная военная подготовка, включая занятия спортом и знакомство с оружием и военной техникой, - рассказали в правительстве Ярославской области. - Помещения центра включают административно-учебный корпус с актовым залом, общежитие, столовую, медицинско-бытовой комплекс, спортивный зал, строевой плац с флагштоками и полосу препятствий. На прилегающей территории установлен беспилотный авиационный комплекс ВР-2 «Стриж».