Ярославец притворился директором фитнес-клуба и обокрал фирму

Администратор обратилась за помощью в правоохранительные органы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ресепшен фитнес-клуба в Кировском районе Ярославля позвонил неизвестный мужчина и представился хозяином этого бизнеса. У позвонившего начальства была единственная и странная просьба к администратору, который поднял трубку: передать все деньги из кассы подъехавшему "личному водителю".

- Через несколько минут девушка-администратор передала пришедшему мужчине денежные средства в размере 6 тысяч рублей. Позже сотрудница клуба поняла, что ее обманули, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Администратор обратилась за помощью в правоохранительные органы и вскоре полицейскими был установлен 46-летний ранее судимый подозреваемый. Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.