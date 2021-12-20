Житель Ярославской области сделал взрывчатку и подорвался на ней

Житель Ростова Ярославской области подозревается в незаконном изготовлении взрывных устройств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ростова Ярославской области подозревается в незаконном изготовлении взрывных устройств. Опасное изделие 50-летний мужчина смастерил у себя дома, используя для этого баллончик для сифона и спички. Но, видимо, знаний не хватило – устройство взорвалось в руках экспериментатора. Житель Ростова получил травму кисти левой руки и уголовное дело. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Во время расследования дела об изготовлении взрывных устройств, полицейские установили причастность задержанного еще к двум преступлениям. Мужчину подозревают в совершении двух краж из хозпостройки на улице Некрасова и квартиры на улице Луначарского.

- Похищенное имущество изъято, возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ранее судимый житель Ростова заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.