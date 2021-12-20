Ярославль встал в 10-балльных пробках

Ситуация на дорогах в Ярославле к 11:00. Фото: Скриншот Яндекс. Карты

Утро 20 декабря жители Ярославля провели в 10-балльных пробках. Причиной этому стал сильный ночной снегопад, последствия которого местные власти, видимо, были не в силах устранить к утру.

- В Заволжском районе пробки 10 баллов. Стоим уже 40 минут на проспекте Авиаторов, время 9:00, - рассказала "КП-Ярославль" жительница Заволжского района.

- Утренние пробки в понедельник в Ярославле - 10 баллов. Московский проспект стоит от окружной. Ситуацию осложняют аварии, - поделился еще один житель мнением о ситуации на дорогах в группе "Подслушано у водителей | Ярославль".

Ярославцы подозревали, что в первый день на новой неделе им будет не просто добраться до своих рабочих мест. Дело в том, что вечером 19 декабря на основных дорогах города, по словам многих горожан, никто не убирал, на улице техники было минимальное количество, а снег падал и падал.

- Хочется спросить, а где обещанная 24-часовая уборка снега? Весь Московский и Фрунзе в снегу! Выехали из Ярославля на Костромскую трассу - убирают вовсю, и все чисто, - пишет местная жительница об уборке города в группе "Хвастайся, Ярославль!".

К 11:00 ситуация на дорогах по-прежнему плачевная, но пробки хотя бы не 10 баллов, а 7.