Санаторий «Ясные зори» приглашает отдохнуть от городской суеты

"Ясные зори" - санаторий, где можно на время забыть о городской суете и насладиться природой. ФОТО: Максим Самохвалов

Санаторий «Ясные зори», который находится в красивейшем уголке Ярославского района - на берегу реки Туношонки, в окружении вечнозеленых хвойных лесов – приглашает отдохнуть от городской суеты.

В санатории хорошо отдохнут не только взрослые, но и дети. ФОТО: Максим Самохвалов

К вашим услугам: санаторно-курортное лечение, отдых, а также проведение корпоративных мероприятий, свадеб и банкетов. На территории санатория находятся тренажерный зал, зал для занятий ЛФК, галокамера (соляная пещера), библиотека, детская комната, инфракрасная и финская сауны, бассейн, бильярд, теннис, прокат спортивного инвентаря.

Удобная зона отдыха. ФОТО: Максим Самохвалов

В санатории «Ясные зори» - уникальная по своим целебным свойствам минеральная вода из собственных природных источников для питья (собственный бювет), минеральных ванн и импрегнаций!

Санаторий находится в красивейшем уголке Ярославского района. ФОТО: Максим Самохвалов

Многолетний опыт. Индивидуальный подход. Санаторий «Ясные зори» находится в 18 километрах от Ярославля и в 40 километрах от Костромы. Телефон: (4852) 43-94-99, 43-94-89 Адрес: Ярославский р-н, пос. Туношна