В поликлинике Рыбинска установили цифровой маммограф

В Рыбинской центральной районной поликлинике установили современный цифровой маммограф Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинской центральной районной поликлинике установили современный цифровой маммограф, стоимостью около 15 миллионов рублей. Аппарат уже совсем скоро будет запущен в работу.

По словам специалистов, снимки на этом маммографе получаются сверхчеткие и позволяют обнаружить опухоль размером в несколько миллиметров.

- Ранняя диагностика поможет своевременно продолжить обследование и направить пациентку в областную онкологическую больницу. До закупки маммографа жительницы района обследовались в больницах Рыбинска, а также при помощи мобильных маммографических комплексов областной онкологической больницы. Сейчас этот процесс будет более быстрым и простым, - сказала заведующая рентгенологическим кабинетом Ольга Дудникова.

Кроме того, возможности аппарата позволяют направлять снимки для консультации в другие лечебные учреждения.