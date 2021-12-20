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Здоровье20 декабря 2021 7:07

В поликлинике Рыбинска установили цифровой маммограф

С его помощью можно обнаружить опухоль размером в несколько миллиметров
Полина Вачнадзе
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В Рыбинской центральной районной поликлинике установили современный цифровой маммограф

В Рыбинской центральной районной поликлинике установили современный цифровой маммограф

Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинской центральной районной поликлинике установили современный цифровой маммограф, стоимостью около 15 миллионов рублей. Аппарат уже совсем скоро будет запущен в работу.

По словам специалистов, снимки на этом маммографе получаются сверхчеткие и позволяют обнаружить опухоль размером в несколько миллиметров.

- Ранняя диагностика поможет своевременно продолжить обследование и направить пациентку в областную онкологическую больницу. До закупки маммографа жительницы района обследовались в больницах Рыбинска, а также при помощи мобильных маммографических комплексов областной онкологической больницы. Сейчас этот процесс будет более быстрым и простым, - сказала заведующая рентгенологическим кабинетом Ольга Дудникова.

Кроме того, возможности аппарата позволяют направлять снимки для консультации в другие лечебные учреждения.