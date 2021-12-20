В Ярославле женщину ударило током в троллейбусе

Жительница Ярославля пострадала от удара током в троллейбусе Фото: Мэрия Ярославля

Жительница Ярославля пострадала от удара током в троллейбусе. ЧП произошло на остановке «Торговый переулок» вечером 16 декабря.

Ярославна входила в салон троллейбуса №8, взялась сразу за два поручня – и не смогла убрать руки. От удара током у женщины обгорела кожа на ладонях.

- Была свидетелем. Я вошла в салон «восьмерки» перед женщиной, тоже в заднюю дверь. И, пока выбирала, куда сесть, услышала крик. Женщина держалась обеими руками за поручни и орала (я подумала, что она подвернула/сломала ногу). В обморок не падала, орать в обмороке невозможно (скорее шок был). Затем говорит «меня током ударило», и показывает руки. Я дала ей свою руку, она отказалась и пошла в общую очередь (видимо, хотела подойти к водителю). Далее все начали орать водителю "Вызывайте полицию", - написала в группе «Подслушано в Ярославле» свидетель инцидента Дарина С.

Пострадавшая пассажирка троллейбуса сейчас находится на больничном. А в «ЯрГЭТ» проводится проверка.