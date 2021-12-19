Ярославские хоккеисты принесли победу российской сборной

Сборная России обошла чехов со счетом 5:2. Фото: Хоккей России

18 декабря ярославские хоккеисты Александр Елесин и Артем Анисимов забили победную шайбу на Кубка Первого канала во время игры с Чехией. Сборная России обошла чехов со счетом 5:2

- Александр Елесин продолжает забивать за сборную - мощный и точный щелчок после передачи Алексея Марченко и при участии Артёма Анисимова. Шайба записана на Артема Анисимова, - сообщили в хоккейном клубе «Локомотив».

Сегодня, 19 декабря, была последняя игра в турнире, с Финляндией. К сожалению, наши хоккеисты уступили финам со счетом 2:3. На матч в составе российской сборной выходил ярославский спортсмен Алексей Марченко.

- Наши игроки — Александр Елесин, Алексей Марченко, Артём Анисимов, Егор Коршков, Артур Каюмов — возвращаются в расположение клуба, - дополнили Хоккейный клуб «Локомотив».