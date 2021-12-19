Какая погода будет в Ярославле на предстоящей неделе

Фото: Центр Фобос

В Ярославле уже в понедельник температура воздуха днем опустится до -10 градусов, но с каждым днем погода будет холоднее и холоднее. Во вторник термометр покажет -15 градусов, а в среду -16. Во второй половине недели станет чуть теплее: в четверг -12 градусов, в пятницу -10, в субботу -5, а в воскресенье +2.

- Самый холодный день на неделе - среда. Днем температура воздуха +16 градусов, а ночью -26, - сообщили в Центр Фобос.

Сильных ветров не предвидится, порывы будут от 3 до 4 метров в секунду. Снег выпадет только в понедельник, вторник и субботу, остальные дни - ясная погода.