Появилось видео, на котором видно, как началось ДТП автобуса с детьми в Ярославской области

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры. Фото: Прокуратура Ярославской области

В социальных сетях появилось видео аварии под Ярославлем, в которой автобус с детьми перевернулся из-за рассыпанных на дороге бревен. Запись с видеорегистратора опубликовал телеграм-канал "SHOT".

На кадрах видно, как автобус с детьми отлетает в сторону из-за удара и переворачивается, бревнами была усыпана вся трасса.

Напомним, что в ДТП травмы получили две девочки, а вскоре в больницу доставили еще и мальчика.