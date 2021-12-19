Под Ярославлем произошло массовое ДТП, в котором погибли четыре человека

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

18 декабря около 21:30 часов на 66 километре дороги «Ярославль-Рыбинск» произошло большое ДТП, в котором погибли четыре человека.

- По предварительной информации 48-летний мужчина управляя автомобилем "Шевроле", при движении в сторону Ярославля не выбрал безопасный боковой интервал, совершил столкновение с автомобилем "Газель", после чего совершил столкновение с "Митсубиши", который ехал по встречной полосе, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В результате аварии скончались 48-летний водитель «Шевроле», 18-летний водитель «Митсубиши» и его пассажиры: 51-летние мужчина и женщина. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.