В Рыбинске Ярославской области побывал главный Дед Мороз России

Волшебник зажег огни на главной елке. Фото: Администрация Рыбинска

18 декабря российский Дед Мороз из Великого Устюга приехал поздравить жителей Рыбинска с наступающим Новым годом. Волшебник зажег огни на главной елке, которая стоит на Красной площади, а затем на всех остальных городских елочках.

- Я специально приехал из Великого Устюга проверить, все ли готовы к празднику? Все ли нарядили елку? В Рыбинске начинается самая волшебная новогодняя пора, когда все начинают заботиться друг о друге, готовить подарки. И пусть первого января каждый найдет под елкой свой самый желанный подарок, - сказал главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.

Перед отъездом волшебник спел вместе с жителями новогоднюю песню, а завершился рыбинский праздник автофлешмобом. Водители на площади ДС «Полёт» составили из 160 машин портрет Деда Мороза и четыре снежинки.

- Рыбинский праздник состоялся. Мы нашли возможность учесть все санитарные ограничения и провели сегодня много новогодних мероприятий. Потому что нельзя лишать город праздника. Его ждут дети и взрослые, и каждый год в Рыбинске новогодние праздники начинаются чуть раньше, чем везде – с НаШествия Дедов Морозов, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков. -