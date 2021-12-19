В Ярославской области ребенок устроил пожар в квартире

Огонь охватил квартиру семьи с детьми.Фото: глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров

19 декабря в Гаврилов-Яму Ярославской области произошел большой пожар на улице Юбилейная №7. Огонь охватил квартиру семьи с детьми.

- Пожарная служба прибыла оперативно, благодаря их слаженным действиям удалось быстро эвакуировать жителей и потушить огонь. Возгорание произошло в помещениях, в которых проживала семья детьми. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, - рассказал глава Гаврилов-Ямского района.

Позже специалистами было выяснено, что возгорание произошло из-за того, что один из детей «играл» с огнем. Так крохотная искра уничтожила семейный уголок.

Хоть никто из челнов семьи не пострадал, но детей все-таки оставили под наблюдением врачей в местной больнице, чтобы в случае чего оказать медицинскую помощь.