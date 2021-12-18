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Происшествия18 декабря 2021 16:37

Рыбинец в нетрезвом состоянии разбил свою машину и заявил об ее угоне

За ложный донос мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Полина Вачнадзе
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За ложный донос рыбинцу грозит два года лишения свободы

За ложный донос рыбинцу грозит два года лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске в отношении 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.

Мужчина написал заявление об угоне своего "Ситроена", но, как оказалось, в действительности машину никто не угонял. Пьяный рыбинец ночью решил съездить в магазин. Из-за помутненного алкоголем сознания водитель нес правился с управлением и врезался в столб. Испугавшись, мужчина бросил автомобиль, а как только протрезвел, пошел писать заявление в полицию.

- Сотрудники установили, что никаких противоправных действий в отношении заявителя не совершалось. Возбуждено уголовное дело "Заведомо ложный донос". По этой статье предусмотрено наказание на срок до двух лет лишения свободы, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.