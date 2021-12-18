В Ярославской области умер депутат городской думы Переславля

После тяжелой болезни скончался депутат Переславской городской думы Александр Федькин. ФОТО: страница Ирины Строкиновой, "Фейсбук"

В Ярославской области после тяжелой болезни скончался депутат Переславской городской думы Александр Федькин. Об этом 18 декабря на своей странице в "Фейсбуке" сообщила глава города Ирина Строкинова.

- Сегодня ночью ушел из жизни очень хороший человек – умер депутат городской думы Александр Иванович Федькин. Александр Иванович был одним из лучших руководителей предприятий сельскохозяйственной отрасли, под его руководством успешно развивался СПК «Колхоз им. Мичурина». Труд Александра Ивановича был отмечен Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. Прекрасный семьянин, многодетный отец, замечательный друг и товарищ. Это очень большая потеря для всех нас. Александр Иванович тяжело болел, мы все переживали за него. У меня нет слов, чтобы выразить всю боль от этой потери. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье Александра Ивановича. Скорблю вместе с вами. Светлая память прекрасному человеку. Царствие небесное, - написала глава Переславля-Залесского.

Ирина Строкинова рассказала, что Александр Федькин с детства мечтал заниматься сельским хозяйством. В четвертом классе научился водить трактор, в шестом стал помощником комбайнера, а в девятом уже сам управлял этой машиной. После окончания ярославского филиала Московской сельхозакадемии, Александр Иванович начал работать в АО "Трудовик", связал свою жизнь с любимым делом. В 2013 году возглавил СПК "Колхоз имени Мигурина".

КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным и близким Александра Федькина.