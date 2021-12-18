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Общество18 декабря 2021 14:31

В Рыбинске с нового года повысится плата за наем жилья

В администрации города повышение объяснили экономическими условиями
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске с 1 января 2022 года в среднем на 4% увеличится плат за наем жилья.

В Рыбинске с 1 января 2022 года в среднем на 4% увеличится плат за наем жилья.

Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске с 1 января 2022 года в среднем на 4% увеличится плат за наем жилья. Коснется повышение порядка 7600 семей, которые проживают в квартирах и комнатах, что находятся в муниципальной собственности.

— На изменение платы оказали влияние экономические условия. Индекс потребительских цен в Ярославской области определен постановлением правительства региона. Размер платы за пользование жилым помещением рассчитан дифференцировано: в зависимости от расположения на этаже, от вида благоустройства дома и от месторасположения. В целом увеличение платы за соцнайм составит 4%, — пояснили в МКУ «Жилкомцентр».

Согласно Жилищному кодексу РФ, размер платы за наем помещений и ее индексация устанавливает городская администрация.