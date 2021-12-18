В Рыбинске расторгают контракт с подрядчиком, сорвавшим ремонт дорог

В Рыбинске будут расторгать контракт с компанией "Яравтодор" и подавать документы на внесении ее в реестр недобросовестных. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске будут расторгать контракт с компанией "Яравтодор" и подавать документы на внесении ее в реестр недобросовестных. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Денис Добряков.

- Эта ярославская организация выиграла конкурс на ремонт нескольких объектов в Рыбинске, и ни одного не завершила. Остались недоделанными проезды у школы №28, на улице Боткина, велодорожка и тротуар от "Полета" до стадиона "Сатурн", а на улице Полиграфской ремонт даже не начинался, - написал глава города.

По словам мэра, не только в Рыбинске остались незавершенными объекты, подрядчиком на которых значилась ярославская фирма - похожая история и в областном центре, и в Переславле. Денис Добряков уточнил, что закон позволяет "компаниям вроде "Яравтодор" выходить на торги и выигрывать их".

- "Яравтодор" получит деньги только за выполненные работы, это около половины суммы контракта. Продолжим работы с новым подрядчиком весной, - написал глава Рыбинска.