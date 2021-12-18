В Ярославле начали заливать бесплатные катки: адреса и график работы

В Ярославле начали заливать катки, которые будут работать бесплатно Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле приступили к заливке ледовых катков. По городу их будет 19: покататься на них можно бесплатно, а коньки тем, у кого их нет, придется брать в аренду.

- Процесс заливки не быстрый, стараемся заморозить лед качественно и ровно. Также стоит понимать, что его заливают не машины, а люди. На всех кортах будут установлены таблички с информацией о правилах посещения, режиме работы и ответственной организации обслуживающей хоккейный корт, — сказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Зайцев.

Все муниципальные корты будут работать с 8:00 до 22:00.

Адреса бесплатных катков:

Кировский район: - улица Победы, 15а - МУ ЦФКиС "Медведь"; - улица Салтыкова-Щедрина,75 - МОУ СШ № 1.

Красноперекопский район: - улица 8 марта,14 - МУ ЦФКиС "Молния"; - улица Калмыковых, Парк "Рабочий сад"; - улица Лесная,5 - МОУ "Санаторная школа интернат № 6".

Фрунзенский район: - улица Щепкина,10 - МУ ЦФКиС "Молния"; - проспект Фрунзе,58 - МУ ЦФКиС "Молния"; - улица Калинина,35а - МУ СШОР №3; - улица Менделеева,25 - МУ ЦФКиС "Молния".

Дзержинский район: - Тутаевское шоссе,62 - МУ ЦФКиС "Медведь"; - Красноперевальский переулок,4 - МОУ СШ № 17.

Заволжский район: - улица Алмазная, у дома №1, корпус 7 - МАУ города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений"; - улица Спартаковская,10 - МУ ЦФКиС "Медведь"; - проспект Авиаторов,84 - МУ ДО ЦФКиС "Медведь"; - улица Клубная,19 - МУ ЦФКиС "Медведь"; - улица 3-я Яковлевская,31 - МУ СШОР №19.

Ленинский район: - улица Щапова,14 - МАУ города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений"; - улица Чкалова,26 - МОУ СШ №9 имени Ивана Ткаченко; - улица Добрынина, 25г - Муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и молодежи "Ярославский городской подростковый центр "Молодость".