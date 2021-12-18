Прокуратура начала проверку по ДТП в Ростовском районе, где пострадали дети

Автобус, перевозивший детей, наехал на бревна. ФОТО: предоставлено очевидцем

Прокуратура Ярославской области начала проверку по ДТП, в которое сегодня, 18 декабря, попал автобус, перевозивший детей на соревнования. "Мерседес" ехал из Ростова в Солнечногорск Московской области, вез 14 детей и пять сопровождающих на спортивные соревнования.

- В результате столкновения с бревнами, открепившимися от лесовоза, двигавшегося во встречном направлении, автобус перевернулся. Дети госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских и транспортных перевозок. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре региона.

На место выехал зампрокурора Ростовского района Камандар Гасанов. Исполняющий обязанности прокурора области Дмитрий Чумак взял ситуацию под контроль.

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