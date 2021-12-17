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Общество17 декабря 2021 15:00

В хирургический корпус онкологической больницы Ярославля привезли оборудование

Общая стоимость всех строительных работ – 3,6 миллиарда рублей
Анастасия Голубева
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В хирургический корпус онкологической больницы Ярославля привезли оборудование

В хирургический корпус онкологической больницы Ярославля привезли оборудование

Фото: Правительство Ярославской области

В строящийся хирургический корпус онкологической больницы Ярославля начали привозить медицинское оборудование. На данный момент уже есть современный компьютерный томограф и три медицинских автоклава.

- Всего строительство хирургического корпуса обошлось в 3,6 миллиарда рублей. Еще 1,5 миллиарда рублей выделено на медицинское оборудование, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – На объекте основной объем строительных работ выполнен, остались открытыми розетки, двери, в некоторых местах на полу отсутствует плитка. Этот цикл работ будет завершен исключительно после монтажа оборудования, поскольку перевозка тяжелой техники может повредить финишную отделку.

В правительстве региона сообщили, что здание площадью более 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 266 мест, из них 240 – в палатах, 24 – в отделении реанимации и интенсивной терапии, два – в изоляторах. Предусмотрено 12 высокотехнологичных операционных и несколько отделений: приемное, лучевой диагностики, внутрипросветной эндоскопической диагностики и анестезиологии и реанимации, а также стационар, операционный блок, экспресс-лаборатория.