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Общество17 декабря 2021 14:15

В Ярославле назначили нового директора Областной детской больницы

Новый директор уже озвучила ближайшие рабочие планы
Влада Красоткина
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В Ярославле назначили нового директора Областной детской больницы. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

В Ярославле назначили нового директора Областной детской больницы. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Ярославцам представили нового директора Областной детской больницы Наталью Кравчук. Как сообщили в департаменте здравоохранения, Наталья Константиновна 15 лет проработала в качестве заместителя директора департамента здравоохранения. - Я хотела бы поблагодарить руководство департамента за оказанное доверие. Передо мной четко обозначены цели и задачи по развитию главной детской больницы региона, - прокомментировала новый директор свое назначение. Также Наталья Кравчук обозначила, что сейчас большая часть работы департамента пойдет на строительство нового стационарного корпуса детской больницы.