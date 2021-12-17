В Ярославле назначили нового директора Областной детской больницы. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Ярославцам представили нового директора Областной детской больницы Наталью Кравчук. Как сообщили в департаменте здравоохранения, Наталья Константиновна 15 лет проработала в качестве заместителя директора департамента здравоохранения. - Я хотела бы поблагодарить руководство департамента за оказанное доверие. Передо мной четко обозначены цели и задачи по развитию главной детской больницы региона, - прокомментировала новый директор свое назначение. Также Наталья Кравчук обозначила, что сейчас большая часть работы департамента пойдет на строительство нового стационарного корпуса детской больницы.