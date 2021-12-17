Рыбинец убил незнакомого мужчину, который заступился за свою жену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске 32-летний местный житель убил мужчину, который не позволил приставать злоумышленнику к своей жене.

В апреле этого года виновный заметил пару, идущую по улице, но, тем не менее, начал приставать к женщине. Муж заступился за свою супругу и с обидчиком они поссорились. Через некоторое время злоумышленник, взяв из своей квартиры кухонный нож, пришел к семье домой. Как только потерпевший открыл входную дверь, он ударил его ножом в область сердца и легких. Заступник скончался в больнице.

- Суд признал мужчину виновным в совершении деяния и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.