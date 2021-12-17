В Ярославле начались соревнования по конному спорту Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 17 декабря, в Ярославской конноспортивной школе начались соревнования по конному спорту. Участвуют спортсмены в возрасте от 10 до 14 лет, от 14 до 18 лет и от 18 лет и старше.

— Первенство конноспортивной школы является мероприятием городского уровня, при этом в нем участвуют спортсмены из Ярославской области. Проводит турнир школа олимпийского резерва №21. Воспитанники учреждения успешно выступают на соревнованиях как всероссийского, так и международного уровня. Соревнования, которые проходят сегодня, являются заключительными в сезоне. После окончания турнира победителей наградят медалями и грамотами, — сообщил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Александр Зайцев.

17 декабря участники представили свои номера в дисциплине «Выездка», завтра они смогут показать себя в «Конкуре».