В Ярославле назначили нового исполняющего обязанности мэра города

На пост чиновник заступит с 18 декабря.Фото: Вячеслав Гаврилов, страница "ВКонтакте"

17 декабря стало известно, что в Ярославле на должность исполняющего обязанности мэра города назначили Вячеслава Гаврилова. На пост чиновник заступит с 18 декабря.

- Об утверждении должностных инструкций заместителей мэра города Ярославля исполняющим обязанности мэра города Ярославля с 18 декабря является заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов, - прописано в постановление мэрии.

Кадровые перемены произошли из-за того, что заместителя мэра города Ярославля по социальной политике Елены Новик назначили на должность председателя избирательной комиссии Ярославской области.

Напомним, что сейчас сам глава города Владимир Волков находится в больнице. Его срочно госпитализировали 16 декабря.