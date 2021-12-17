Ярославна отсудила у ПАТП-1 200 тысяч рублей за обезображенное в автобусе лицо

Ярославне удалось добиться увеличения компенсации за повреждение лица, которое она получила в ДТП. ФОТО: архив КП

Ярославне удалось добиться увеличения компенсации за повреждение лица, которое она получила в ДТП. ПАТП-1 должно выплатить истице 200 тысяч рублей за сломанный нос.

Авария на Московском проспекте, в которой погиб один человек и больше десяти пострадали, произошла 24 января 2020 года. Водитель автобуса ЛиАЗ не справился с управлением, врезался в другой такой же автобус, пронесся по проспекту, зацепив несколько автомобилей, вылетел на встречную полосу. Остановился автобус только после столкновения с деревом - это произошло у стен военного училища. В отношении водителя "бешеного" автобуса возбудили уголовное дело. Но прекратили, так как установили, что в момент аварии у мужчины могло быть временное психическое расстройство.

За компенсацией в суд обратились несколько человек. Потерпевшую, которая сломала нос во время падения в автобусе, не устроила компенсация, установленная судом первой инстанции и она обжаловала это решение.

- Суд апелляционной инстанции 16 декабря 2021 года увеличил сумму компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с ответчика, до 200 тысяч рублей, но посчитал верным вывод суда первой инстанции об отсутствии неизгладимого обезображивания лица, то есть подтвердил установленный судом факт о том, что истице причинен легкий вред здоровью, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Семья ярославца, погибшего в аварии, также получила компенсацию. Автотранспортное предприятие должно выплатить родственникам 600 тысяч рублей.