Под Переславлем в ДТП попали сразу четыре машины: есть пострадавшие

Кабина ГАЗ раскурочена, водитель в больнице. Скриншот с видео, группа "Подслушано у водителей Ярославль"

В Переславском районе сегодня, 17 декабря, в ДТП попали сразу четыре машины. Сначала столкнулись ГАЗ и "Тойота". От удара у "Газели" оторвался капот и отлетел в ВАЗ, проезжавший мимо. Четвертым участником аварии стал водитель "Фольксвагена", который въехал в стоящий на дороге "ГАЗ." Автомобили буквально раскидало по обочинам, грузовик с раскуроченной кабиной остался на проезжей части.

По предварительным данным, пострадали два человека.

- Водитель ГАЗ госпитализирован, водитель "Тойоты" нуждается в амбулаторном лечении, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Что стало причиной ДТП и кто виноват, будут устанавливать сотрудники Госавтоинспекции.