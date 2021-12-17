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Общество17 декабря 2021 8:52

Сотрудники Сбербанка пробежали 180 000 километров в честь 180-летия Сбербанка

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17 декабря 2021 - Беговой проект Среднерусского банка SRB RUN получил золото

в номинации «Лучший беговой онлайн проект». Ежегодное награждение победителей и призеров рейтинга ALL STARS 2021 по версии IRONSTAR состоялось 14 декабря 2021 в Москве.

Проект реализован на базе мобильного приложения STRAVA. Все тренировки из приложения автоматически аккумулируются на сайте для сотрудников банка.

Таким образом каждый сотрудник может отслеживать не только свои результаты, но и достижения коллег.

В проекте зарегистрировано более 2000 участников, которые в течение 2021 года преодолели дистанцию 180 000 километров.

Кирилл Брель, вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк:

- Мы стараемся создать как можно больше возможностей для занятия спортом для наших сотрудников. Проект SRB RUN позволяет каждому участнику внести свой вклад в достижение командного результата и таким образом создает дополнительную мотивацию для тренировок.