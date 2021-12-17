В Ярославле хозяин дома угрожал коммунальщикам гранатой

В Ярославле хозяин дома не хотел пускать коммунальщиков и угрожал им гранатой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Заволжского района Ярославля обратился сотрудник коммунальной службы. Мужчина рассказал, что в одном из домов его встретили крайне негостеприимно - хозяин участка угрожал предметом, похожим на гранату.

Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что граната действительно была, правда, страйкбольная. Но отличить ее от обычной крайне сложно, поэтому у рабочего были все основания опасаться за свою жизнь и здоровье.

61-летний хозяин дома не стал отрицать свою вину. Он пояснил, что хотел напугать приехавших сотрудников коммунальной службы и не пустить их на свой земельный участок.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". По этой статье виновному грозит до двух лет лишения свободы, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.