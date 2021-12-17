Ярославну обманули мошенники, которые представили службой поддержки портала "Госуслуг"

Теперь злоумышленники представляются службой поддержки портала "Госуслуги" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звонки от "сотрудников банка" постепенно отходят на второй план - теперь злоумышленники представляются службой поддержки портала "Госуслуги". А дальше действуют по старой схеме и лишают доверчивых людей их сбережений.

Звонок от работников портала поступил 44-летней ярославне. Мошенники убедили женщину, что неизвестные пытаются зарегистрировать в ее аккаунте свой номер телефона, чтобы получить доступ к персональным данным. Поэтому необходимо срочно помочь "сотрудникам сайта" заблокировать страницу на "Госуслугах". На телефон жертвы мошенников пришел код, который она сообщила звонившим. Таким образом они получили доступ ко всем ее данным.

- Далее мошенники сообщили, что необходимо ликвидировать угрозу несанкционированного списания денежных средств с ее карт, указанных в учетной записи, и потребовали продиктовать код, который придет в сообщении от банка. Женщина выполнила все указания звонивших, в результате произошло списание денежных средств с кредитной карты в размере 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Полиция предупреждает:

- сотрудники технической поддержки портала "Госуслуги" никогда не звонят гражданам, не запрашивают пароли к личным аккаунтам пользователей и секретные SMS-коды.

- никогда не передавайте по телефону сведений о себе, данных ваших банковских карт, паролей из SMS, кем бы ни представился позвонивший человек.

- чтобы ваша конфиденциальная информация на портале "Госуслуги" была надежно защищена, во-первых, нужно придумать для входа длинный (не менее 8 знаков) и сложный пароль – с буквами разного регистра, цифрами и символами. Использовать этот пароль нужно только на "Госуслугах", не устанавливать такой же пароль на других сайтах, например, в социальных сетях. Важно периодически менять пароль и никому его не сообщать. Во-вторых, необходимо включить двухфакторную аутентификацию, то есть входить на портал "Госулуги" не только по логину и паролю, но и одноразовому SMS -коду.

- если возникли подозрения, что в ваш личный кабинет заходили посторонние лица, то необходимо сразу сменить пароль, завершить все сессии и проверить подозрительную активность в аккаунте, включая выдачу электронных подписей и согласий на доступ к данным.