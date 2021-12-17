Ярославна сожгла чужую машину за отравление тети, которого не было

Подсудимая шла в квартиру приятеля на вечеринку, уже не трезвая. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Первая бутылка водки, за ней вторая, а после поджог машины за выдуманное отравление чужой родственницы. Летняя вечеринка стоила жительнице Ярославля полутора лет лишения свободы условно. Также ей нужно выплатить 700 тысяч рублей за причиненный материальный ущерб - уничтоженную машину.

Эта история произошла 4 июля. Ярославна отдыхала вместе с приятелем под рюмку крепкой у него дома. Около 23:00 друзья разошлись. Ничего не предвещало беды, но женщина завернула в круглосуточный магазин и вышла из него с еще одной бутылкой водки. Этого хватило, чтобы реальность ушла в туман.

- Что было дальше подсудимая, не помнит. Помнит, что утром за ней приехали сотрудники полиции. Позже ей показали видео с места поджога. В женщине, которая обливает авто легковоспламеняющийся жидкостью и поджигает его, обвиняемая узнала себя. Она написала явку с повинной, допускает, что поджог совершила в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, у нее были травмы головы, - сообщили в пресс-службе областного суда Ярославля.

Казалось бы, достаточно банальная история пьяного бреда, но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Интересны причины, по которым женщина пошла на поджог чужого автомобиля.

По рассказам подсудимой, накануне поджога, днем 4 июля, она шла в квартиру приятеля, уже не трезвая. Один из домов по дороге привлек ее внимание. По непонятным причинам женщина решила, что нынешние хозяева этого дома отравили его бывшую владелицу, некую тетю Анну (имя изменено. - прим ред). Ярославна решила узнать напрямую у хозяев, так ли это, и постучалась в их дверь. За это женщина, опять же по ее словам, получила по голове.

На утро 5 июля полицейские выяснили, что никакого разговора с новыми жильцами и избиения не было. Но прошлого не вернуть: ночью топор придуманной войны был откопан.

То ли за удар, то ли за тетю Любу около двух часов ночи 5 июля подсудимая облила розжигом для костра авто обидчиков.

Получилось, что женщина отомстила за преступление, которого не было. К тому же перепутала машины и сожгла автомобиль незнакомки, а не мнимого недоброжелателя.