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Общество17 декабря 2021 6:05

В детскую поликлинику Ярославля привезли лор-оборудование

Стоимость двух новых приборов – около 600 тысяч рублей
Анастасия Голубева
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В детскую поликлинику Ярославля привезли лор-оборудование

В детскую поликлинику Ярославля привезли лор-оборудование

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в детскую поликлинику №3 привезли современное лор-оборудование – хирургические электрокоагуляторы.

– Эти аппараты используются не так часто, несколько раз в неделю, но при этом они просто незаменимы в современных лор-кабинетах. С их помощью врач может провести электрокоагуляцию, проще говоря, прижечь слабые сосуды в полости носа, склонные к кровотечениям, в амбулаторных условиях, – рассказала врач-оториноларинголог Валентина Соколова. – Теперь врачу не нужно нажимать на специальную педаль, все опции заключены в компактном приборе.

Стоимость одного такого прибора – около 300 тысяч рублей. Новое оборудование смогут опробовать пациенты в отделениях на проспекте Дзержинского и Тутаевском шоссе.