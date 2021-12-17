В детскую поликлинику Ярославля привезли лор-оборудование Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в детскую поликлинику №3 привезли современное лор-оборудование – хирургические электрокоагуляторы.

– Эти аппараты используются не так часто, несколько раз в неделю, но при этом они просто незаменимы в современных лор-кабинетах. С их помощью врач может провести электрокоагуляцию, проще говоря, прижечь слабые сосуды в полости носа, склонные к кровотечениям, в амбулаторных условиях, – рассказала врач-оториноларинголог Валентина Соколова. – Теперь врачу не нужно нажимать на специальную педаль, все опции заключены в компактном приборе.

Стоимость одного такого прибора – около 300 тысяч рублей. Новое оборудование смогут опробовать пациенты в отделениях на проспекте Дзержинского и Тутаевском шоссе.