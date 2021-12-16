10 призывников из Ярославской области будут служить в Президентском полку

10 призывников из Ярославской области отправились служить в Президентский полк Фото: Правительство Ярославской области

10 призывников из Ярославской области отправились служить в Президентский полк, сообщили в правительстве региона. Они будет охранять объекты Московского Кремля, участвовать в проведении протокольных мероприятий, нести караул у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Все новобранцы прошли тестирования на уровень знаний, медицинское обследование и психологические тесты на стрессоустойчивость. Но это еще не все. За год службы молодым людям нужно будет дважды сдать экзамены и зачеты. Тех, кто наиболее успешно пройдут эти испытания, отметят специальными значками и знаками "Отличник ФСО" и "Кремлевский полк".