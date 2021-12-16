В Рыбинске дети смастерили новогодние открытки для медиков Фото: Администрация Рыбинска

Дети из детских садов и школы Рыбинска мастерили своими руками разные новогодние открытки и поделки для медиков и пациентов. Все эти самодельные подарки будут переданы в поликлиники и больницы города, там их разместят в холлах и коридорах.

— Такую акцию рыбинское образование проводит не первый раз. В начале года, в феврале, дети поздравляли медицинских работников с Днем защитника Отечества и с 8 Марта. Тогда акция нашла широкий отклик. Самое замечательное, что в изготовлении открыток и поделок принимают участие не только педагоги со своими воспитанниками, но и целые семьи, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.