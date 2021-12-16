В Рыбинске во время «НаШествия Дедов Морозов» изменится маршрут транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске 18 декабря, во время «НаШествия Дедов Морозов» изменится маршрут транспорта в центре города. Изменения будут действовать с 9 до 19 часов.

В администрации города рассказали, куда и какой транспорт поедет в этот день.

Автобусы по маршрутам: № 1, 2, 3, 5, 10, 29, 33, 8-т будут следовать по улицам Пушкина, Герцена, Бульварной и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом. № 18 будет следовать по улицам Герцена, Бульварной и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом. № 8, 11, 19, 20 будут следовать через Бульварную улицу. Высадка пассажиров - со стороны дома № 2 по Бульварной улице, посадка пассажиров – с противоположной стороны.

Троллейбусы по маршрутам: № 1, 4, 5, 6 будут следовать по улицам Крестовой, Пушкина, Герцена, Максима Горького и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом. На измененных участках маршрутов будут действовать все остановки по пути следования.