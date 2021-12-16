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Происшествия16 декабря 2021 10:30

В Ярославле на улице Чкалова водитель "Рено" сбил 14-летнюю девочку

Рядом с этим местом несколькими часами ранее под колесами машины погибла пожилая женщина
Полина Вачнадзе
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В Ярославле под колеса машины попала 14-летняя девочка

В Ярославле под колеса машины попала 14-летняя девочка

Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле на улице Чкалова в районе дома №60 водитель "Рено Логан" сбил 14-летнюю девочку. Подростку потребовалась госпитализация.

- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ДТП, в котором травмы получил подросток, произошло в 16:30. А около 6 утра того же дня на той же дороге водитель "Шкоды" насмерть сбил пожилую женщину. По словам очевидцев, она перебегала проезжую часть в неположенном месте.