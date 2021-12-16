В Рыбинске сносят башню старого элеватора

В Рыбинске сегодня, 16 декабря, сносят башню старого элеватора. Работы в микрорайоне Копаево начались в 11 утра и продлятся предположительно до 13 часов.

- Территория опасной зоны оцеплена, чтобы не допустить проникновения на площадку посторонних лиц. Работы будет сопровождаться сигналами оповещения – гудками сирены. Всего их будет три. Первый сигнал – один продолжительный – предупредительный. Второй – два продолжительных гудка — боевой, по нему производится взрыв. Третий сигнал – три коротких гудка – отбой. Сигнал означает окончание взрывных работ, - сообщили в администрации Рыбинска и попросили горожан соблюдать спокойствие и не паниковать, когда прозвучит взрыв.

Взрыв башни доверили специализированной организации из Вологды. Она подготовила проект и получила разрешение на работы.