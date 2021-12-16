МегаФон за год построил в Ярославской области свыше 70 базовых станций

ФОТО: ПАО "МегаФон"

За 2021 год оператор модернизировал и построил около 70 базовых станций в небольших населенных пунктах региона, где проживает более 20 тысяч человек. В итоге средняя скорость мобильного интернета для абонентов в поселках и деревнях выросла в полтора раза до 15 Мбит/с.

Больше всего обновлений прошло в Рыбинском, Даниловском и Пошехонском районах, лидирующих по объему потребляемого трафика. Так, за осень абоненты МегаФона прокачали в них свыше 450 Терабайт, что эквивалентно просмотру полумиллиона фильмов в формате Full HD.

Модернизация прошла и в отдаленных населенных пунктах Брейтовского и Некоузского районов, благодаря чему быстрый мобильный интернет появился даже в селах и деревнях с населением около 50 человек, таких как Дубасово, Ульяниха, Малое Дьяконово, Хабарово, Кременево, Троица и других.

- Мы видим, как растет интерес ярославцев к онлайну. Опытными пользователями становятся даже те, кто совсем недавно консервативно относился к технологическим новинкам. Этому способствуют и доступность услуг, и технические возможности современных смартфонов. Реализовав масштабный проект развития инфраструктуры в 2021 году, мы увеличили покрытие сети 4G, чтобы как можно больше жителей области могли пользоваться современными стандартами связи, - отмечает Марина Шувалова, руководитель по продажам на массовом рынке Ярославского отделения МегаФона.