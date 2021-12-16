В Ярославле устроили фотоохоту на губернатора

Михаил Евраев узнал о проблемах Углича непосредственно от горожан во время недавней командировки. Фото: пресс-служба правительства Ярославской области

Пока складывается ощущение, что Михаил Евраев искренен, активен и не перекладывает бремя общения с жителями области на доверенных лиц, а старается вникнуть в проблемы ярославцев лично. Он не похож на кабинетного руководителя, который наблюдает жизнь региона из окна персонального автомобиля. Глава региона отдаёт предпочтение выездам в районы области, чтобы пообщаться с местными жителями и узнать об их проблемах, как говориться, из первых уст. А чтобы как можно больше людей могли обратиться к нему без посредников, у губернатора есть аккаунты в социальных сетях. Кстати, открытость и искренность главы региона уже комментируют пользователи Вконтакте

Не так давно новостной канал «Ярославль LIVE» опубликовал фото Михаила Евраева в театре им. Волкова. Внимание пользователей привлекло, что глава региона зашёл в театр, через главный вход вместе с другими зрителями. При входе в здание губернатор надел маску и предъявил сертификат о вакцинации от коронавируса. Фотография так и подписана: «Когда пришлось стоять в общей очереди в театр и показывать Q-код».

Пост собрал 38 тысяч просмотров и 119 комментариев. В основном, пользователи «ВКонтакте» обсуждали масочный режим. Однако некоторые авторы оценили и открытость губернатора. Например, Трофим Соколов под фотографией из зрительного зала написал: «Без охраны, места не в VIP с отдельным входом, QR код на входе, а так можно было?»

Но не всегда комментарии в соцсетях имеют благостный характер. Горожане с нетерпением ждут, когда губернатор «соизволит прокататься на общественном транспорте в Ярославле утром…».

Не смотря на бодрый темп, который задал в своей деятельности новый ВРИО губернатора у жителей региона пока всё же есть сомнения в искренности Михаила Евраева. Не превратится ли новый руководитель в заурядного чиновника вскоре после выборов? Впрочем, о готовности губернатора большого региона работать на благо людей весь срок своих полномочий можно будет говорить только спустя время.