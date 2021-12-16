В отношении бывшего начальника рыбинской полиции возбуждены еще два уголовных дела

Геннадия Гаврюшина обвиняют в мошенничестве и еще одном эпизоде получения взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении бывшего начальника рыбинской полиции и одного из руководителей "Северного водоканала" Геннадия Гаврюшина возбуждены еще два уголовных дела. Помимо взятки в 100 тысяч рублей, его обвиняют в мошенничестве и еще одном эпизоде получения взятки - уже в 110 тысяч рублей.

- Установлено, что обвиняемый, занимая руководящую должность в предприятии "Северный водоканал", путем обмана, используя с служебное положение, за счет денежных средств предприятия установил на личном автомобиле запчасти, а также провел его техническое обслуживание. Предприятию причинен ущерб на общую сумму не менее около 87 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Кроме того, по версии следствия, в 2020 году Гаврюшин получил 110 тысяч рублей за успешное обеспечение подготовки и проведения на базе водоканала тендера на поставку оборудования. Победу в тендере одержала организация, подобранная одним из индивидуальных предпринимателей Рыбинска, сообщили в СК.

Сейчас Геннадий Гаврюшин находится под стражей.