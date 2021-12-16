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Происшествия16 декабря 2021 7:59

Дело о взятках в ярославском Госжилнадзоре вернули в прокуратуру

Для устранения препятствий его рассмотрения судом
Полина Вачнадзе
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Дело о взятках в ярославском Госжилнадзоре вернули в прокуратуру

Дело о взятках в ярославском Госжилнадзоре вернули в прокуратуру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего замдиректора департамента Госжилнадзора Анны Апольской, вернули в прокуратуру с формулировкой "для устранения препятствий его рассмотрения судом". Каких именно препятствий, не уточняется.

Напомним, что Анна Апольская обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, экс-чиновнику директора двух управляющих компаний ежемесячно выплачивали деньги за то, что она не реагировала на жалобы тутаевцев качество коммунальных услуг.