Дело о взятках в ярославском Госжилнадзоре вернули в прокуратуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего замдиректора департамента Госжилнадзора Анны Апольской, вернули в прокуратуру с формулировкой "для устранения препятствий его рассмотрения судом". Каких именно препятствий, не уточняется.

Напомним, что Анна Апольская обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, экс-чиновнику директора двух управляющих компаний ежемесячно выплачивали деньги за то, что она не реагировала на жалобы тутаевцев качество коммунальных услуг.