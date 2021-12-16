Мэр Ярославля рассказал, куда пойдут бюджетные деньги в 2022 году

Муниципалитет принял проект бюджета на следующий год и плановый период 2023-2024 годов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Муниципалитет Ярославля принял проект бюджета ан 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 75% всех денег пойдет на социальную сферу.

- В этом году город смог прожить без привлечения кредитов и без наращивания муниципального долга, - написал на своей странице ВКонтакте мэр Ярославля Владимир Волков и рассказал, какие суммы и куда заложены.

- развитие образования - 10 865 млн. руб. - социальная поддержка - 5 060 млн. руб. - развитие и содержание дорожного хозяйства - 1 144 млн. руб. - развитие культуры - 949 млн.руб. - развитие физической культуры и спорта - 792 млн руб. - переселение из аварийного жилищного фонда - 588 млн. руб. - благоустройство и озеленение территории города - 529 млн. руб. - развитие транспортной системы - 411 млн. руб. - повышение безопасности дорожного движения - 128 млн. руб. - организация отдыха детей и их оздоровления - 66 млн. руб. - защита населения и территорий города Ярославля от ЧС - 64 млн. руб. - молодежная политика и патриотическое воспитание - 44 млн. руб. - профилактика правонарушений - 42 млн. руб. - обеспечение жильем молодых семей - 37 млн. руб. - развитие единого информационного пространства - 31 млн. руб. - формирование современной городской среды - 14 млн. руб.

Продолжится, по словам градоначальника, и реализация национальных проектов. На проект "Демография" заложено 947 миллионов рублей, на "Образование" 674 миллиона, на "Жилье и городскую среду" 599 миллионов, на "Безопасные и качественные дороги" 320 миллионов и на нацпроект "Культура" 7 миллионов рублей.