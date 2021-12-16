В Ярославскую область придут сильные морозы

Крепкие морозы в Ярославской области могут продержатся дней пять, а то и больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные и в начале следующей недели Ярославскую область ждет новый виток похолодания - в этот раз он окажется гораздо сильнее предыдущего.

- Вслед за циклоном, который в выходные принесет новые порции снега, ожидается ультраполярное вторжение - придут очень холодные воздушные массы из акватории Карского моря, - сообщили синоптики Центра "Фобос".

По прогнозам специалистов "Фобос", в понедельник резко похолодает до -13 градусов днем и -15 ночью. По ощущения будет -25. Во вторник днем -15, но по ощущениям, говорят синоптики, -21.

- И это только начало! Может статься, что крепкие морозы продержатся дней пять, а то и более, - предупреждают специалисты.