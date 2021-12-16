Над жителем Ярославской области пройдет суд за открытие подпольного казино

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летний житель Рыбинска Ярославской области незаконно открыл в городе казино. Мужчина организовывал игры с сентября 2019-го по октябрь 2020-го года в двух нежилых помещениях, оборудование покупал через Интернет. Бизнес рухнул, когда в дверь конторы неожиданно постучала полиция.

- Доход соучастников от преступных действий составил более 21 млн рублей. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину. Заместитель Рыбинского городского прокурора заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда. На данный момент приговор в законную силу не вступил.