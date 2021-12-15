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Происшествия15 декабря 2021 15:42

В Рыбинске сбили 13-летнего ребенка

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте
Влада Красоткина
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Ребенка госпитализировали в больницу с травмами.

Ребенка госпитализировали в больницу с травмами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

14 декабря около 19:30 вечера в Рыбинске Ярославской области на улице Целинная №8 сбили 13-летнего мальчика. За рулем авто "Лада Гранта" находился 58-летний мужчина, когда ребенок выбежал на дорогу.

- По предварительной информации пострадавший перебегал дорогу справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода в неустановленном месте, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Ребенка госпитализировали в больницу с травмами. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

- В текущем году отмечается рост количества ДТП по вине детей-пешеходов. Число выросло на 9,5 %, а это 23 аварии. В происшествиях 23 ребенка получили травмы. Из одиннадцати ДТП, произошедших с несовершеннолетними пешеходами в темное время суток, в 8 случаях дети находились без световозвращающих элементов, - сообщили о детском травматизме на дорогах в полиции.