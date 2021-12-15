В Ярославской области нашли тело пропавшего мужчины

Тело Олега нашли 15 декабря. Фото: "ЯрСпас"

15 декабря селе Вощажниково Борисоглебского района Ярославской области нашли тело 45-летнего Олега Козлова.

- Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким Олега Владимировича, - сообщили в поисковом отряде "ЯрСпас".

Мужчина пропал 12 декабря по дороге в храм. Село, в котором жил погибший совсем небольшое, но все-таки поиски затянулись на три дня.

- По предварительным данным, мужчина совершил суицид. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело потерпевшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - рассказали о причине смерти ярославца в пресс-службе СКР России по Ярославской области.