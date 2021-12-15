Ярославский предприниматель лишился своего имущества из-за многомиллионного долга

Сотрудник органа пошел на крайние меры и выяснил, что у мужчины есть дом с земельным участком. Фото: УФССП по Ярославской области.

Ярославский бизнесмен оформил в банке кредит, но не смог его выплатить. Время шло и долг предпринимателя вырос до суммы свыше 4 000 000 рублей.

- В связи с этим кредитор обратился за взысканием задолженности в суд. Иск был удовлетворен, и исполнительный документ поступил в Межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Ярославской области. Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, о чем уведомил должника, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Но на предупреждения пристава должник никак не отреагировал. Поэтому сотрудник органа пошел на крайние меры и выяснил, что у мужчины есть дом с земельным участком, который в дальнейшем был арестован.

- Недвижимость была реализована на публичных торгах. Денежные средства от реализации имущества в сумме в сумме 4 170 000 рублей поступили взыскателю, - сообщили в УФССП по Ярославской области.