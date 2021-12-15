Во Фрунзенском районе Ярославля построят общежитие для студентов ЯГТИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Фрунзенском районе Ярославля построят общежитие для студентов театрального института. Оно будет рассчитано на 200 человек.

Подрядчик уже найден, проектирование должны закончить в ноябре 2022 года, а к строительству приступить в первый квартал 2023 года.

- Площадь общежития для студентов театрального института составит 5,7 тысячи квадратных метров. Его возведут на улице Звездной во Фрунзенском районе Ярославля на месте двух старых зданий, подлежащих сносу. Согласно техническому заданию, помимо комнат для студентов, в общежитии будут предусмотрены буфет с обеденным залом на 24 места, кабинеты медицинского обслуживания и помещения для спортивных занятий, отдыха и учебы, - рассказали в правительстве региона.