В Ярославле отменят два автобусных маршрута: №64 и №92

В Ярославле отменят автобусные маршруты №64 и №92 Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле до конца этого году будут отменены два автобусных маршрута. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте мэрии города.

Речь идет об отмене маршрута № 64 "Ярославль Главный - улица Сиреневая" и №92 "Улица Павлова - ЯШЗ".

Также, согласно этому постановлению, будут введены три новых маршрута: от Ярославля Главного до Осташинского кладбища, от улицы Павлова до ТЦ "Аксон" и от улицы Автозаводской до Машприбора. Номера им еще не присвоены.

В четвертом квартале этого года планируются изменения в маршрутах №№4, 19, 49 и 68. Какие именно, пока не уточняется.