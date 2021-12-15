Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 11:15

В Ярославле отменят два автобусных маршрута: №64 и №92

И введут три новых
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославле отменят автобусные маршруты №64 и №92

В Ярославле отменят автобусные маршруты №64 и №92

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле до конца этого году будут отменены два автобусных маршрута. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте мэрии города.

Речь идет об отмене маршрута № 64 "Ярославль Главный - улица Сиреневая" и №92 "Улица Павлова - ЯШЗ".

Также, согласно этому постановлению, будут введены три новых маршрута: от Ярославля Главного до Осташинского кладбища, от улицы Павлова до ТЦ "Аксон" и от улицы Автозаводской до Машприбора. Номера им еще не присвоены.

В четвертом квартале этого года планируются изменения в маршрутах №№4, 19, 49 и 68. Какие именно, пока не уточняется.